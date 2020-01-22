Ветеринарные услуги, которым Вы можете доверять.
Проффесиональные медицинские услуги 7 дней в неделю специалистами своего дела.
О нас
Ветеринарные услуги, которым Вы можете доверять.
Проффесиональные медицинские услуги 7 дней в неделю специалистами своего дела.
Осмотр и консультация
Грамотная консультация ветеринарного врача и осмотр...
Экстренная медицинская помощь
Реанимация всех видов животных, интенсивная терапия.
Стационарное лечение. Гостиница.
Круглосуточный контроль и уход за животными
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Наши услуги:
Терапия
|Осмотр, разработка плана диагностики, лечения, профилактики заболеваний, вакцинация и чипирование
Стоматология
|Снятие зубного камня, лечение заболеваний десен, челюстно-лицевая хирургия
Кардиология
|УЗИ и рентген сердца, ЭКГ
Хирургия
|Выполнение хирургических операций на брюшной и грудной полостях различной сложности, удаление опухолей, хирургическое лечение грыж межпозвоночных дисков, лечение переломов, заболеваний суставов, кинезиотерапия
Узкопрофильные специалисты
|Осмотр, консультация, выполнение всех видов лабораторной и визуальной диагностики с учетом видовых особенностей крыс, морских свинок, шиншилл, дегу, песчанок, хомяков, ежей, фреток, белок, енотов, куниц
Лаборатория
|Выполняем анализы крови: биохимический, клинический, измерение сахара, анализ мочи и кала, анализы на гормоны, титр антител к вирусу бешенства, тесты на вирусные инфекции, соскоб на лишай, обнаружение подкожных клещей, цитологическое исследование мазков кожи, мазок на овуляцию, тонкоигольная биопсия из новообразование, гистологическое исследование
ТЕРРА ВЕТ ЦЕНТР
Мы всегда Вам рады и готовы помочь Вашему животному в любую минуту. К Вашим услугам лучшие специалисты, современная техника и комфортная атмосфера.
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Мы работаем:
ежедневно 9:00 - 21:00
без выходных
ул. 23 Августа 59, г. Харьков, Украина
Телефон:
+38 050 927 46 17,
+38 093 043 10 17