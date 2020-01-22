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Ветеринарные услуги, которым Вы можете доверять.

Проффесиональные медицинские услуги 7 дней в неделю специалистами своего дела.

 

О нас

 

Ветеринарные услуги, которым Вы можете доверять.

Проффесиональные медицинские услуги 7 дней в неделю специалистами своего дела.

О нас

Осмотр и консультация

Грамотная консультация ветеринарного врача и осмотр...

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Экстренная медицинская помощь

Реанимация всех видов животных, интенсивная терапия.

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Стационарное лечение. Гостиница.

Круглосуточный контроль и уход за животными

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Наши услуги:

Терапия

Осмотр, разработка плана диагностики, лечения, профилактики заболеваний, вакцинация и чипирование

Стоматология

Снятие зубного камня, лечение заболеваний десен, челюстно-лицевая хирургия

Кардиология

УЗИ и рентген сердца, ЭКГ

Хирургия

Выполнение хирургических операций на брюшной и грудной полостях различной сложности, удаление опухолей, хирургическое лечение грыж межпозвоночных дисков, лечение переломов, заболеваний суставов, кинезиотерапия

Узкопрофильные специалисты

Осмотр, консультация, выполнение всех видов лабораторной и визуальной диагностики с учетом видовых особенностей крыс, морских свинок, шиншилл, дегу, песчанок, хомяков, ежей, фреток, белок, енотов, куниц

Лаборатория

Выполняем анализы крови: биохимический, клинический, измерение сахара, анализ мочи и кала, анализы на гормоны, титр антител к вирусу бешенства, тесты на вирусные инфекции, соскоб на лишай, обнаружение подкожных клещей, цитологическое исследование мазков кожи, мазок на овуляцию, тонкоигольная биопсия из новообразование, гистологическое исследование
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